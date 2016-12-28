Золотой год Макаровой и Весниной. Главные события 2016 года в теннисе

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Страсти по Шараповой.

Несмотря на то, что в этом году в теннисе было много очень интересных и важных соревновательных событий, главным ньюсмейкером года стала не игравшая с весны россиянка Мария Шарапова.

7 марта Мария Шарапова на специально собранной собственной пресс-конференции объявила, что получила уведомление о том, что попалась на применении запрещенного с 1 января мельдония.

Это случилось как раз в тот момент, когда на мельдонии один за другим попались множество российских спортсменов. При этом Мария объяснила, что не знала о том, что препарат внесен в список запрещенных, а, чтобы увидеть это в уведомлениях от теннисной федерации (ITF), нужно было пройти по большому количеству ссылок, чего Мария не сделала.

В итоге спортсменка была отстранена от соревнований, а потом, когда по мельдонию были уже сделаны послабления в правилах, все равно получила два года дисквалификации, так как просто спокойно продолжала принимать препарат, который употребляла уже много лет, и в ее крови содержание мельдония превышало все допустимые пределы.

От россиянки один за другим начали отказываться спонсоры, среди которых были ее многолетние основные партнеры — Nike, Tag Heuer и Porshe.

В теннисном мире реакция на дисквалификацию Шараповой была неоднозначной. Достаточно много спортсменов и спортсменок осудили Марию, причем в категоричной форме, подвергнув ее карьерные результаты сомнению.

А вот многолетняя лидер женского тенниса Серена Уильямс, наоборот, поддержала соперницу, что стало определенной неожиданностью.

Так или иначе, Шарапова со своими юристами подала апелляцию, которая была частично удовлетворена Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS). Отстранение от тенниса было сокращено до 15 месяцев, и теперь Шарапова сможет выйти на корт, начиная с 26 апреля 2017 года, так как забор пробы состоялся 26 января 2016 года на Australian Open.

Не все спонсоры еще до решения CAS прекратили сотрудничество со спортсменкой, но уже сейчас все те, кто действия контрактов приостановил, к теннисистке вернулись. Дело в том, что арбитражный суд фактически признал, что Шарапова приняла допинг по халатности, а отсутствия умысла со стороны россиянки было достаточно для ее партнеров.

Восхождение Маррея.

2016 год прошел в мужском теннисе под знаком британца Энди Маррея, который наконец вышел из тени большой тройки и сумел потеснить не только Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, но и затем бессменного лидера рейтинга последних лет Новака Джоковича.

Маррей возглавил рейтинг 7 ноября после парижского «Мастерса», на котором одержал победу, в то время как сербский теннисист сошел с дистанции в четвертьфинале.

Таким образом, Джокович провел на вершине мирового рейтинга 223 недели, не дотянувшись пока до рекорда Федерера, который возглавлял рейтинг на протяжении 302-х недель.

Кроме того, Маррей стал первым теннисистом, не считая Федерера, Надаля и Джоковича, которому удалось взойти на вершину мирового рейтинга за последние 12 лет!

2016 год стал для британца сверхуспешным и в плане личных достижений на турнирах. Маррей начал год с того, что добрался до финалов на Australian Open и «Ролан Гаррос», где уступал как раз Джоковичу, но затем выиграл любимый «Уимблдон», разбив в финале канадца Милоша Раонича.

Маррей взял за сезон сразу три «Мастерса» — в Риме, Шанхае и Париже, — а еще на двух играл в финалах. Выиграл британец и Итоговый турнир года АТР, где Джокович имел шанс вернуть себе звание первой ракетки планеты.

Отдельной строкой для Маррея в 2016 году стала вторая в карьере победа на Олимпиаде. Вслед за домашним Лондоном-2012 Энди положил в свою копилку и Рио-2016.

Успех Кербер.

Сменился лидер и в мировом женском теннисе, где американка Серена Уильямс, безоговорочно доминировавшая на кортах в последнее десятилетие, провела довольно скомканный из-за травм год.

К тому же не в последнюю очередь помешало американке выступать на прежнем уровне и отсутствие в туре Марии Шараповой, соперничество с которой, пусть и довольно односторонее по результатам, неизменно добавляло Серене желания побеждать.

Подтверждением тому стало выступление Уильямс-младшей на ключевых турнирах сезона, где с мотивацией у нее все было в порядке. В итоге американка дошла до финалов в Австралии и Франции и выиграла «Уимблдон».

Зато на менее престижных соревнованиях по ходу сезона Серена была нечастой гостьей, что и предопределило смену власти в женском одиночном разряде.

На первые роли неожиданно вышла немка Анжелика Кербер, которая два предыдущих года заканчивала на десятой строчке мирового рейтинга, а на Итоговом турнире в 2015 уступила на групповом этапе во всех трех поединках.

Завершающийся год прошел для Кербер просто великолепно. Она смогла выиграть сразу два турнира «Большого шлема», первенствовав в Австралии и США, дошла до финала «Уимблдона», где Уильямс-младшая взяла у нее реванш за Australian Open, а также выиграла серебряную медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Дошла Кербер и до финала на Итоговом турнире года в Сингапуре, но там не смогла ничего поделать со словачкой Доминикой Цибулковой, уступив той в двух партиях.

Олимпионики Веснина и Макарова.

Великолепный сезон провели россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова. На старте года они не играли вместе из-за повреждения Макаровой, и Веснина даже дошла на Australian Open до финала в миксте с бразильцем Бруно Соаресом и выиграла трофей.

Однако затем тандем вновь воссоединился, и уже на «Ролан Гаррос» россиянки играли в парном разряде в финале, но уступили хозяйкам соревнований Каролин Гарсии и Кристине Младенович.

Впрочем, главные успехи в году у Весниной и Макаровой были впереди. Одержав победу на престижном канадском Rogers Cup в июле, в августе российская пара смогла выиграть Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, в двух сетах преодолев в финале сопротивление швейцарок Тимеи Бачински и Мартины Хингис.

За оставшуюся часть сезона российская пара взяла еще только один трофей, зато какой — Веснина с Макаровой выиграли Итоговый турнир года в Сингапуре, в финале переиграв американку Беттани Маттек-Сэндс с чешкой Люцией Шафаржовой.

Нападение на Квитову.

Главная негативная новость настигла теннисный мир в самом конце года, когда чешка Петра Квитова, вернувшись домой, оказалась жертвой вооруженного нападения грабителя.

В итоге спортсменка повредила руку, и ей даже потребовалась операция. При этом сама Квитова уже заявила, что не считает себя жертвой и после восстановления с удовольствием продолжит карьеру.

Возвращение Кузнецовой и прорыв Весниной.

Пока мир мужского тенниса грустит из-за закатов карьер Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, у России 2016, даже несмотря на дисквалификацию Шараповой, принес много позитива в женском одиночном разряде.

В России подросло и уже практически дозрело новое теннисное поколение талантливых девушек, но и проверенные бойцы порадовали.

Смогла на свой прежний уровень вернуться Светлана Кузнецова, три последних года балансировавшая между второй и третьей десятками мирового рейтинга, а 2016 закончившая на 9-й позиции.

Кузнецова выиграла турнир «Премьер-серии» в Сиднее и дошла до финала на «Мастерсе» в Майами, а в октябре дополнила результаты победой на Кубке Кремля, благодаря которой попала на Итоговый турнир года, пусть там и выступила не слишком удачно.

Веснина же еще год назад казалась исключительно парным игроком, а в мировом одиночном рейтинге занимала 111-е место, но, добившись сумасшедшего прогресса, закончила этот год на 16-й позиции. В завершающемся году на ее счету финал турнира «Премьер-серии» в американском Чарлстоне и полуфинал в одиночном разряде на «Уимблдоне», что еще недавно казалось для Елены чем-то невероятным. Правда, навязать реальной борьбы Серене Уильямс в том матче россиянке не удалось.

Самым забавным забавным фактом того турнира для Елены стала встреча в 1/8 финала с… Екатериной Макаровой. Причем битва двух подруг и партнеров по парному теннису оказалась на редкость напряженной. Победа далась Весниной лишь в третьем сете, причем со счетом 9:7!

Тем приятнее, что это никак не помешало россиянкам в последствии взять олимпийское золото общими усилиями.