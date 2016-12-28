Даниэль Орсанич: Каждый болельщик должен быть благодарен Дель Потро

«Вклад Хуана Мартина Дель Потро и других игроков в аргентинский теннис огромен. Те, кто хочет покритиковать его за то, что он может пропустить матч против Италии в «Кубке Дэвиса», очевидно, не слишком много понимают. Каждый болельщик должен быть благодарен ему и поддерживать его во всех решениях. Единственное, что я могу ему сказать, это «Спасибо», — рассказал Орсанич в интервью La Nacion.