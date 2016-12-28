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https://sport.mail.ru/news/tennis/28284276/
28 декабря 2016, 14:21 | Теннис | GoTennis.ru

Даниэль Орсанич: Каждый болельщик должен быть благодарен Дель Потро

Капитан сборной Аргентины в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса» Даниэль Орсанич заявил, что готов поддержать любое решение Хуана Мартина Дель Потро, касающееся участия в этом турнире.

Капитан сборной Аргентины в командном чемпионате мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> <span class=error>Даниэль</span> <span class=error>Орсанич</span> заявил что готов поддержать любое решение Хуана <span class=error>Мартина</span> <span class=error>Дель</span> <span class=error>Потро</span> касающееся участия в этом турнире. Увеличить
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«Вклад Хуана Мартина Дель Потро и других игроков в аргентинский теннис огромен. Те, кто хочет покритиковать его за то, что он может пропустить матч против Италии в «Кубке Дэвиса», очевидно, не слишком много понимают. Каждый болельщик должен быть благодарен ему и поддерживать его во всех решениях. Единственное, что я могу ему сказать, это «Спасибо», — рассказал Орсанич в интервью La Nacion.
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