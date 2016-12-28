Александр Зверев: Попадание в Топ-20 было самым ярким моментом в этом году
Немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги минувшего сезона и рассказал, что ждёт встречи с швейцарцем Роджером Федерером в Кубке Хопмана.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это был отличный год, мне удалось подняться с 84-й строчки рейтинга ATP на 24-ю. Помимо этого я впервые в своей карьере вошёл в Топ-20. Пожалуй, этот момент был самым ярким в этом году.
Также я провёл немало отличных матчей. Сыграл с Роджером Федерером, встретился со Стэном Вавринкой в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter