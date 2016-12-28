Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28283794/
28 декабря 2016, 13:49 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев: Попадание в Топ-20 было самым ярким моментом в этом году

Немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги минувшего сезона и рассказал, что ждёт встречи с швейцарцем Роджером Федерером в Кубке Хопмана.

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> подвёл итоги минувшего сезона и рассказал что ждёт встречи с швейцарцем Роджером <span class=error>Федерером</span> в Кубке <span class=error>Хопмана</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это был отличный год, мне удалось подняться с 84-й строчки рейтинга ATP на 24-ю. Помимо этого я впервые в своей карьере вошёл в Топ-20. Пожалуй, этот момент был самым ярким в этом году.

Также я провёл немало отличных матчей. Сыграл с Роджером Федерером, встретился со Стэном Вавринкой в Санкт-Петербурге. Теперь я жду нового поединка с Федерером в Кубке Хопмана. И хотя он давно не выступал в Туре, я слышал, он прекрасно готовился в Дубае, — приводит слова Зверева официальный сайт Кубка Хопмана.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Сегодня день рождения у Джеймса Блэйка!

Сегодня день рождения у Джеймса Блэйка!

Сегодня свой 37-й день рождения отмечает американский теннисист Джеймс Блэйк. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес Джеймса и желает ему доброго здоровья и успехов во всех начинаниях.
Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

Даниэль Орсанич: Каждый болельщик должен быть благодарен Дель Потро

Александр Зверев: Попадание в Топ-20 было самым ярким моментом в этом году

Шамиль Тарпищев: Жаль, что затянулась неоправданная дисквалификация Шараповой