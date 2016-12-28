Александр Зверев: Попадание в Топ-20 было самым ярким моментом в этом году

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«Это был отличный год, мне удалось подняться с 84-й строчки рейтинга ATP на 24-ю. Помимо этого я впервые в своей карьере вошёл в Топ-20. Пожалуй, этот момент был самым ярким в этом году.