Сегодня день рождения у Джеймса Блэйка!

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Джеймс Райли Блэйк родился 28 декабря 1979 года в городе Йонкерс. Профессиональную карьеру начал в 1999 году. За время выступлений выиграл десять турниров АТР, заработав при этом 7,881 миллиона долларов призовых.

Лучшим достижением Блэйка на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвертьфинал US Open в 2005 и 2006 годах, а также Australian Open в сезоне-2008. Кроме того, в 2006 году американец стал финалистом Итогового чемпионата АТР, уступив в решающем поединке швейцарцу Роджеру Федереру. По итогам того же сезона Джеймс стал четвёртой ракеткой мира.

Блэйк провёл 33 поединка в составе сборной США в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса» и стал победителем этого турнира в 2007 году. Также спортсмен дошёл до полуфинала олимпийского турнира 2008 года в Пекине, уступив в полуфинале чилийцу Фернандо Гонсалесу, а в матче за третье место — сербу Новаку Джоковичу.