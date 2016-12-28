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28 декабря 2016, 12:59 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Джеймса Блэйка!

Сегодня свой 37-й день рождения отмечает американский теннисист Джеймс Блэйк. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес Джеймса и желает ему доброго здоровья и успехов во всех начинаниях.

Сегодня свой 37-й день рождения отмечает американский теннисист Джеймс <span class=error>Блэйк</span>. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес Джеймса и желает ему доброго здоровья и успехов во всех начинаниях. Увеличить
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Джеймс Райли Блэйк родился 28 декабря 1979 года в городе Йонкерс. Профессиональную карьеру начал в 1999 году. За время выступлений выиграл десять турниров АТР, заработав при этом 7,881 миллиона долларов призовых.

Лучшим достижением Блэйка на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвертьфинал US Open в 2005 и 2006 годах, а также Australian Open в сезоне-2008. Кроме того, в 2006 году американец стал финалистом Итогового чемпионата АТР, уступив в решающем поединке швейцарцу Роджеру Федереру. По итогам того же сезона Джеймс стал четвёртой ракеткой мира.

Блэйк провёл 33 поединка в составе сборной США в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса» и стал победителем этого турнира в 2007 году. Также спортсмен дошёл до полуфинала олимпийского турнира 2008 года в Пекине, уступив в полуфинале чилийцу Фернандо Гонсалесу, а в матче за третье место — сербу Новаку Джоковичу.
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