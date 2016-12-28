Хуан Мартин Дель Потро обыграл Давида Феррера в выставочном матче в Буэнос-Айресе
38-я ракетка мира, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, одержал победу над испанцем Давидом Феррером, занимающим 21-ю строчку рейтинга, со счётом 7/6 (2), 6/3 в первом выставочном матче, который прошёл в
Буэнос-Айресе во вторник, 27 декабря. Об этом сообщает агентство ESPN.
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Вторая встреча спортсменов состоится в
Напомним, что ранее Хуан Мартин Дель Потро отказался от участия в турнире в Окленде и Australian Open.
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