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28 декабря 2016, 12:48 | Теннис | GoTennis.ru

Хуан Мартин Дель Потро обыграл Давида Феррера в выставочном матче в Буэнос-Айресе

38-я ракетка мира, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, одержал победу над испанцем Давидом Феррером, занимающим 21-ю строчку рейтинга, со счётом 7/6 (2), 6/3 в первом выставочном матче, который прошёл в Буэнос-Айресе во вторник, 27 декабря. Об этом сообщает агентство ESPN.

38-я ракетка мира аргентинец Хуан <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Дель</span> <span class=error>Потро</span> одержал победу над испанцем Давидом <span class=error>Феррером</span> занимающим 21-ю строчку рейтинга со счётом 7/6 (2) 6/3 в первом выставочном матче который прошёл в <nobr>Буэнос-Айресе</nobr> во вторник 27 декабря. Об этом сообщает агентство <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Вторая встреча спортсменов состоится в Мар-дель-Плате сегодня, 28 декабря.

Напомним, что ранее Хуан Мартин Дель Потро отказался от участия в турнире в Окленде и Australian Open.
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