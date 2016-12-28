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28 декабря 2016, 12:09 | Теннис | GoTennis.ru

Доминика Цибулкова: Хочу воплотить свою мечту и выиграть турнир «Большого шлема»

Пятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, рассказала, каковы её новые цели и мечты.

Пятая ракетка мира словачка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова рассказала каковы её новые цели и мечты. Увеличить
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«Я не отношусь к числу теннисисток, которые, только появившись в Туре, сразу выигрывают турниры. Мне всегда приходилось что-то доказывать. Сначала обыгрывать соперниц из Топ-20, потом из Топ-10. Двигаясь небольшими шажками, я пришла к тому, что у меня есть теперь.

Я всегда была уверена, что победа на турнире «Большого шлема» — это нечто нереальное, невозможное. Однако после победы в Сингапуре я хочу воплотить в жизнь ещё одну мечту и выиграть «мэйджор», — приводит слова Цибулковой официальный сайт WTA.
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