Доминика Цибулкова: Хочу воплотить свою мечту и выиграть турнир «Большого шлема»
Пятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, рассказала, каковы её новые цели и мечты.
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«Я не отношусь к числу теннисисток, которые, только появившись в Туре, сразу выигрывают турниры. Мне всегда приходилось
Я всегда была уверена, что победа на турнире «Большого шлема» — это нечто нереальное, невозможное. Однако после победы в Сингапуре я хочу воплотить в жизнь ещё одну мечту и выиграть «мэйджор», — приводит слова Цибулковой официальный сайт WTA.
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