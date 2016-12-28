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https://sport.mail.ru/news/tennis/28281959/
28 декабря 2016, 12:02 | Теннис | GoTennis.ru

Сания Мирза возглавляет парный рейтинг WTA на протяжении 90 недель подряд

Индийская теннисистка Сания Мирза на протяжении 90 недель подряд остаётся лидером парного рейтинга WTA. Она поднялась на первую строчку мировой табели о рангах весной 2015 года и с тех пор удерживает эту позицию.

Индийская теннисистка <span class=error>Сания</span> <span class=error>Мирза</span> на протяжении 90 недель подряд остаётся лидером парного рейтинга WTA. Она поднялась на первую строчку мировой табели о рангах весной 2015 года и с тех пор удерживает эту позицию. Увеличить
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Сезон 2017 года Мирза планирует начать на турнире в Брисбене, где она выступит в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндс.
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