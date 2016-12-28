Сания Мирза возглавляет парный рейтинг WTA на протяжении 90 недель подряд
Индийская теннисистка Сания Мирза на протяжении 90 недель подряд остаётся лидером парного рейтинга WTA. Она поднялась на первую строчку мировой табели о рангах весной 2015 года и с тех пор удерживает эту позицию.
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Сезон 2017 года Мирза планирует начать на турнире в Брисбене, где она выступит в паре с американкой Бетани
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