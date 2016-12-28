Однорукий теннисист Хант: Мечтаю набрать очки и попасть в рейтинг ATP

Алекс с рождения лишен левой руки. Он был лидером своей университетской команды, а сейчас занимает 41-е место в рейтинге профессиональных игроков Новой Зеландии.

«Игра с лучшими теннисистами страны будет большим опытом для меня. Мое преимущество в том, что я родился таким и не знаю, каково это — жить и играть с двумя руками. Я хочу показать пример другим людям с ограниченными возможностями, а моя мечта — набрать очки и попасть в рейтинг АТР», — передает слова Ханта Sunday News.