Джейд Льюис получила wild card на турнир в Окленде

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«Безусловно, Джейд является одной из самых перспективных теннисисток. В прошлом году она хорошо сыграла в квалификации и сделала всё возможное, чтобы вернуться в Новую Зеландию из США. Мне очень интересно посмотреть на её игру в основной сетке соревнований», — заявил директор турнира Карл Бадж изданию Herald.