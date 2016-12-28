Джейд Льюис получила wild card на турнир в Окленде
18-летняя теннисистка из Новой Зеландии Джейд Льюис получила wild card в основную сетку соревнований ASB Classic, которые пройдут в Окленде.
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«Безусловно, Джейд является одной из самых перспективных теннисисток. В прошлом году она хорошо сыграла в квалификации и сделала всё возможное, чтобы вернуться в Новую Зеландию из США. Мне очень интересно посмотреть на её игру в основной сетке соревнований», — заявил директор турнира Карл Бадж изданию Herald.
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