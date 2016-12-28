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https://sport.mail.ru/news/tennis/28281112/
28 декабря 2016, 10:43 | Теннис | GoTennis.ru

Джейд Льюис получила wild card на турнир в Окленде

18-летняя теннисистка из Новой Зеландии Джейд Льюис получила wild card в основную сетку соревнований ASB Classic, которые пройдут в Окленде.

18-летняя теннисистка из Новой Зеландии <span class=error>Джейд</span> <span class=error>Льюис</span> получила <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> в основную сетку соревнований ASB Classic которые пройдут в Окленде. Увеличить
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«Безусловно, Джейд является одной из самых перспективных теннисисток. В прошлом году она хорошо сыграла в квалификации и сделала всё возможное, чтобы вернуться в Новую Зеландию из США. Мне очень интересно посмотреть на её игру в основной сетке соревнований», — заявил директор турнира Карл Бадж изданию Herald.
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