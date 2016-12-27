Энди Маррей вошёл в Топ-3 лучших спортсменов года в Европе
Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, занял второе место в списке лучших спортсменов года в Европе. Об этом сообщает польское агентство PAP.
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Победителем голосования, участие в котором принимало 27 европейских информагентств, стал португальский футболист Криштиану Роналду. На третьей позиции оказалась венгерская пловчиха Катинка Хоссу.
Напомним, ранее сообщалось, что 30 декабря представитель Великобритании начнёт выступление на выставочном турнире в
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