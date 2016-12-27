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27 декабря 2016, 22:55 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей вошёл в Топ-3 лучших спортсменов года в Европе

Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, занял второе место в списке лучших спортсменов года в Европе. Об этом сообщает польское агентство PAP.

Первая ракетка мира британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> занял второе место в списке лучших спортсменов года в Европе. Об этом сообщает польское агентство PAP. Увеличить
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Победителем голосования, участие в котором принимало 27 европейских информагентств, стал португальский футболист Криштиану Роналду. На третьей позиции оказалась венгерская пловчиха Катинка Хоссу.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 декабря представитель Великобритании начнёт выступление на выставочном турнире в Абу-Даби.
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