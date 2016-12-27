Дарья Соловьёва покидает соревнования ITF в Рабате
16-летняя российская теннисистка Дарья Соловьёва прекратила борьбу на турнире ITF в столице Марокко, не сумев завершить стартовый поединок против 24-летней итальянки Джессики Бертольдо. Матч закончился при счёте 6/3, 5/7, 0/4 в пользу представительницы Италии.
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За 2 часа 17 минут, проведённые на корте, Дарья сделала пять брейков и шесть двойных ошибок, тогда как ёё соперница реализовала шесть
В следующей стадии соревнований в Рабате Джессика Бертольдо сразится с первой ракеткой посева — француженкой Жозефиной Буалем.
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