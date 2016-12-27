Дарья Соловьёва покидает соревнования ITF в Рабате

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За 2 часа 17 минут, проведённые на корте, Дарья сделала пять брейков и шесть двойных ошибок, тогда как ёё соперница реализовала шесть брейк-пойнтов и восемь раз ошиблась на подаче. Прежде теннисистки друг с другом не играли.

В следующей стадии соревнований в Рабате Джессика Бертольдо сразится с первой ракеткой посева — француженкой Жозефиной Буалем.