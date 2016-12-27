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27 декабря 2016, 21:40 | Теннис | GoTennis.ru

Дарья Соловьёва покидает соревнования ITF в Рабате

16-летняя российская теннисистка Дарья Соловьёва прекратила борьбу на турнире ITF в столице Марокко, не сумев завершить стартовый поединок против 24-летней итальянки Джессики Бертольдо. Матч закончился при счёте 6/3, 5/7, 0/4 в пользу представительницы Италии.

16-летняя российская теннисистка Дарья <span class=error>Соловьёва</span> прекратила борьбу на турнире ITF в столице Марокко не сумев завершить стартовый поединок против 24-летней итальянки <span class=error>Джессики</span> Бертольдо. Увеличить
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За 2 часа 17 минут, проведённые на корте, Дарья сделала пять брейков и шесть двойных ошибок, тогда как ёё соперница реализовала шесть брейк-пойнтов и восемь раз ошиблась на подаче. Прежде теннисистки друг с другом не играли.

В следующей стадии соревнований в Рабате Джессика Бертольдо сразится с первой ракеткой посева — француженкой Жозефиной Буалем.
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Ксения Ласкутова вышла во второй круг турнира ITF в Марокко

Ксения Ласкутова вышла во второй круг турнира ITF в Марокко

20-летняя российская теннисистка Ксения Ласкутова пробилась во второй раунд соревнований серии ITF в Рабате после отказа её соперницы, 17-летней француженки Инэс Хамути, продолжать борьбу при счёте 6/3, 5/0 в пользу россиянки.
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