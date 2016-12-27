Ксения Ласкутова вышла во второй круг турнира ITF в Марокко
20-летняя российская теннисистка Ксения Ласкутова пробилась во второй раунд соревнований серии ITF в Рабате после отказа её соперницы, 17-летней француженки Инэс Хамути, продолжать борьбу при счёте 6/3, 5/0 в пользу россиянки.
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За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Ксения сделала три эйса, шесть брейков и три двойные ошибки, тогда как её оппонентка реализовала два
В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований в Марокко Ксения Ласкутова сыграет с ещё одной представительницей Франции — Викторией Мунтян.
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