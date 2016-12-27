Ксения Ласкутова вышла во второй круг турнира ITF в Марокко

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За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Ксения сделала три эйса, шесть брейков и три двойные ошибки, тогда как её оппонентка реализовала два брейк-пойнта и пять раз ошибалась при подаче. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований в Марокко Ксения Ласкутова сыграет с ещё одной представительницей Франции — Викторией Мунтян.