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https://sport.mail.ru/news/tennis/28276323/
27 декабря 2016, 19:50 | Теннис | GoTennis.ru

Ксения Ласкутова вышла во второй круг турнира ITF в Марокко

20-летняя российская теннисистка Ксения Ласкутова пробилась во второй раунд соревнований серии ITF в Рабате после отказа её соперницы, 17-летней француженки Инэс Хамути, продолжать борьбу при счёте 6/3, 5/0 в пользу россиянки.

20-летняя российская теннисистка Ксения <span class=error>Ласкутова</span> пробилась во второй раунд соревнований серии ITF в <span class=error>Рабате</span> после отказа её соперницы 17-летней француженки <span class=error>Инэс</span> <span class=error>Хамути</span> продолжать борьбу при счёте 6/3 5/0 в пользу россиянки. Увеличить
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За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Ксения сделала три эйса, шесть брейков и три двойные ошибки, тогда как её оппонентка реализовала два брейк-пойнта и пять раз ошибалась при подаче. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований в Марокко Ксения Ласкутова сыграет с ещё одной представительницей Франции — Викторией Мунтян.
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