Ана Иванович: Уже завтра я сделаю важное заявление
Экс-первая ракетка мира, сербка Ана Иванович, анонсировала время завтрашней прямой трансляции, во время которой она планирует сделать важное заявление.
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«Мои дорогие друзья и болельщики! Я очень хочу поделиться с вами одной информацией. Жду Вас завтра на своей странице в Facebook в 18:00 по Лондону. До встречи!», — написала 29-летняя спортсменка на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее сообщалось, что представительница Сербии скорее всего пропустит турниры в Окленде и Мельбурне.
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