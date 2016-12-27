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https://sport.mail.ru/news/tennis/28275834/
27 декабря 2016, 19:38 | Теннис | GoTennis.ru

Ана Иванович: Уже завтра я сделаю важное заявление

Экс-первая ракетка мира, сербка Ана Иванович, анонсировала время завтрашней прямой трансляции, во время которой она планирует сделать важное заявление.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира сербка <span class=error>Ана</span> Иванович анонсировала время завтрашней прямой трансляции во время которой она планирует сделать важное заявление. Увеличить
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«Мои дорогие друзья и болельщики! Я очень хочу поделиться с вами одной информацией. Жду Вас завтра на своей странице в Facebook в 18:00 по Лондону. До встречи!», — написала 29-летняя спортсменка на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что представительница Сербии скорее всего пропустит турниры в Окленде и Мельбурне.
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