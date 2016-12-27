Ана Иванович: Уже завтра я сделаю важное заявление

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«Мои дорогие друзья и болельщики! Я очень хочу поделиться с вами одной информацией. Жду Вас завтра на своей странице в Facebook в 18:00 по Лондону. До встречи!», — написала 29-летняя спортсменка на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что представительница Сербии скорее всего пропустит турниры в Окленде и Мельбурне.