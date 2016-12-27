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https://sport.mail.ru/news/tennis/28273992/
27 декабря 2016, 16:13 | Теннис | ТАСС

Кузнецов, Рублев, Кравчук и Донской сыграют с Сербией в Кубке Дэвиса

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты Андрей Кузнецов, Андрей Рублев, Константин Кравчук и Евгений Донской должны сыграть за сборную России против команды Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Матч Сербия — Россия пройдет с 3 по 5 февраля в городе Ниш.

«Я поговорил с теннисистами и от всех получил согласие. Так что с Сербией должны сыграть Кузнецов, Рублев, Кравчук и Донской. Плюс есть Хачанов и Медведев, — сказал Тарпищев. — О шансах говорить преждевременно, но очевидно, что многое будет зависеть от того, сыграет ли Джокович, или нет».

В сентябре российские теннисисты обыграли команду Казахстана в плей-офф Мировой группы, и впервые с 2012 года вернулись в элитный дивизион Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1900 года, чаще других (32 раза) титул доставался команде США, 28 побед у австралийцев. Сборная России завоевала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 гг. Сербская команда становилась обладателем Кубка в 2010 году. В финале турнира 2016 года победила сборная Аргентины, обыгравшая хорватов.
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