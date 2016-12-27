Серб Джокович не сыграет в матче Кубка Дэвиса со сборной России

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29-летний Джокович опубликовал расписание своих выступлений на первые три месяца сезона-2017. В нем значатся четыре турнира, среди которых нет матчей Кубка Дэвиса.

Матч Сербия — России пройдет с 3 по 5 февраля в Нише.