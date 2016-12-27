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27 декабря 2016, 15:24 | Теннис | ТАСС

Серб Джокович не сыграет в матче Кубка Дэвиса со сборной России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вторая «ракетка» мира серб Новак Джокович не примет участия в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса против сборной России. Об этом сообщается на сайте теннисиста.

<em>МОСКВА 27 декабря. /ТАСС/.</em> Вторая ракетка мира серб <span class=error>Новак</span> Джокович не примет участия в матче первого круга Мировой группы Кубка <span class=error>Дэвиса</span> против сборной России. Об этом сообщается на сайте теннисиста. Увеличить
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29-летний Джокович опубликовал расписание своих выступлений на первые три месяца сезона-2017. В нем значатся четыре турнира, среди которых нет матчей Кубка Дэвиса.

Матч Сербия — России пройдет с 3 по 5 февраля в Нише.
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