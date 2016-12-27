Джордан Томпсон получил wild card на турнир в Брисбене
79-я ракетка мира, австралиец Джордан Томпсон, получил wild card на турнир Brisbane International, который пройдёт в Брисбене с 1-го по 8-е января.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«С начала сезона моя игра существенно улучшилась. Надеюсь, что в следующем году я продолжу двигаться вперёд, а начну я его в Брисбене.
Сейчас у меня самый высокий рейтинг ATP в моей карьере, поэтому я чувствую большую уверенность в себе. Мне кажется, что я смогу добиться отличных результатов в следующем году, — приводит слова Томпсона
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter