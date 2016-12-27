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27 декабря 2016, 15:11 | Теннис | GoTennis.ru

Джордан Томпсон получил wild card на турнир в Брисбене

79-я ракетка мира, австралиец Джордан Томпсон, получил wild card на турнир Brisbane International, который пройдёт в Брисбене с 1-го по 8-е января.

79-я ракетка мира австралиец <span class=error>Джордан</span> <span class=error>Томпсон</span> получил <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на турнир Brisbane International который пройдёт в Брисбене с 1-го по 8-е января. Увеличить
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«С начала сезона моя игра существенно улучшилась. Надеюсь, что в следующем году я продолжу двигаться вперёд, а начну я его в Брисбене.

Сейчас у меня самый высокий рейтинг ATP в моей карьере, поэтому я чувствую большую уверенность в себе. Мне кажется, что я смогу добиться отличных результатов в следующем году, — приводит слова Томпсона интернет-портал Yahoo Sports.
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