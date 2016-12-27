Джордан Томпсон получил wild card на турнир в Брисбене

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«С начала сезона моя игра существенно улучшилась. Надеюсь, что в следующем году я продолжу двигаться вперёд, а начну я его в Брисбене.