Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28272195/
27 декабря 2016, 14:10 | Теннис | GoTennis.ru

ATP опубликовала видеообзор второй половины сезона 2016 года (видео)

Официальный сайт ATP представил видеообзор турниров второй половины сезона 2016 года, в котором представлены все победители соревнований мужского Тура за это время.

Официальный сайт ATP представил <span class=error>видеообзор</span> турниров второй половины сезона 2016 года в котором представлены все победители соревнований мужского Тура за это время. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наиболее значимых результатов в этот период добились британец Энди Маррей, который выиграл Уимблдон, «Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP, а также швейцарец Стэн Вавринка, ставший победителем US Open.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

Новак Джокович опубликовал своё турнирное расписание на первую четверть 2017 года

Джордан Томпсон получил wild card на турнир в Брисбене

Екатерине Макаровой и Елене Весниной вручили ордена Дружбы