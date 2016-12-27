ATP опубликовала видеообзор второй половины сезона 2016 года (видео)
Официальный сайт ATP представил видеообзор турниров второй половины сезона 2016 года, в котором представлены все победители соревнований мужского Тура за это время.
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Наиболее значимых результатов в этот период добились британец Энди Маррей, который выиграл Уимблдон, «Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP, а также швейцарец Стэн Вавринка, ставший победителем US Open.
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