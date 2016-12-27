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https://sport.mail.ru/news/tennis/28271165/
27 декабря 2016, 13:16 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев: Киргиос является одним из самых приятных теннисистов в Туре

Немецкий теннисист Александр Зверев выступил в защиту австралийца Ника Киргиоса.

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> выступил в защиту австралийца Ника <span class=error>Киргиоса</span>. Увеличить
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«Мы довольно хорошие друзья. За пределами корта Ник является приятным и интересным человеком. Я знаю, что пресса отзывается о нём не лучшим образом, но, на мой взгляд, он один из самых приятных теннисистов в Туре.

В данной ситуации я не могу судить. Я не говорю, что меня не волнует, как он выступает на соревнованиях, но в том матче, о котором все говорят, Киргиос играл против моего брата, и та победа позволила Мише войти в Топ-100 рейтинга ATP. Так что я ничего против этого не имею.

За пределами корта мы с Ником прекрасно ладим и постоянно поддерживаем связь, поэтому я не могу сказать о нём ничего плохого, — рассказал Зверев изданию The West Australian.
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