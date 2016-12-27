Александр Зверев: Киргиос является одним из самых приятных теннисистов в Туре

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«Мы довольно хорошие друзья. За пределами корта Ник является приятным и интересным человеком. Я знаю, что пресса отзывается о нём не лучшим образом, но, на мой взгляд, он один из самых приятных теннисистов в Туре.

В данной ситуации я не могу судить. Я не говорю, что меня не волнует, как он выступает на соревнованиях, но в том матче, о котором все говорят, Киргиос играл против моего брата, и та победа позволила Мише войти в Топ-100 рейтинга ATP. Так что я ничего против этого не имею.

За пределами корта мы с Ником прекрасно ладим и постоянно поддерживаем связь, поэтому я не могу сказать о нём ничего плохого, — рассказал Зверев изданию The West Australian.