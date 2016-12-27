Александр Зверев: Киргиос является одним из самых приятных теннисистов в Туре
Немецкий теннисист Александр Зверев выступил в защиту австралийца Ника Киргиоса.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы довольно хорошие друзья. За пределами корта Ник является приятным и интересным человеком. Я знаю, что пресса отзывается о нём не лучшим образом, но, на мой взгляд, он один из самых приятных теннисистов в Туре.
В данной ситуации я не могу судить. Я не говорю, что меня не волнует, как он выступает на соревнованиях, но в том матче, о котором все говорят, Киргиос играл против моего брата, и та победа позволила Мише войти в Топ-100 рейтинга ATP. Так что я ничего против этого не имею.
За пределами корта мы с Ником прекрасно ладим и постоянно поддерживаем связь, поэтому я не могу сказать о нём ничего плохого, — рассказал Зверев изданию The West Australian.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter