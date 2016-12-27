Люка Пуйе: Лучшим воспоминанием 2016 года будет победа над Рафаэлем Надалем
Французский теннисист Люка Пуйе рассказал, какой момент уходящего года был для него самым запоминающимся.
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«Моим лучшим воспоминанием о сезоне 2016 года будет моя великая победа над Рафаэлем Надалем в пятисетовом поединке за выход в четвертьфинал. У меня нет слов, чтобы описать, как я себя чувствовал в тот день. Пока это главная победа в моей карьере», — написал Пуйе на своей странице на Facebook.
Напомним, что новый сезон теннисист планирует начать на турнире в Брисбене.
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