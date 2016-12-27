Брендан Роджерс: Энди Маррей является прекрасным примером для подражания

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«Ключом к раскрытию таланта молодого игрока является то, готов ли он посвятить спорту всю свою жизнь. В этом отношении прекрасным примером является Энди Маррей.

В начале своего пути он был довольно слабым. Но что он сделал? Он изменил свою диету, стал более сильным и мощным, посвятил этому всю свою жизнь. Однажды он даже не приехал получать награду лучшему спортсмену Великобритании, потому что тренировки были важнее. Энди не нужны блеск и гламур, он хочет показать лучшее, на что он способен, — приводит слова Роджерса издание The Scotsman.