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27 декабря 2016, 12:11 | Теннис | GoTennis.ru

Брендан Роджерс: Энди Маррей является прекрасным примером для подражания

Футбольный тренер Брендан Роджерс считает британца Энди Маррея отличным примером для подражания для всех молодых спортсменов.

Футбольный тренер <span class=error>Брендан</span> <span class=error>Роджерс</span> считает британца <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррея</span> отличным примером для подражания для всех молодых спортсменов. Увеличить
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«Ключом к раскрытию таланта молодого игрока является то, готов ли он посвятить спорту всю свою жизнь. В этом отношении прекрасным примером является Энди Маррей.

В начале своего пути он был довольно слабым. Но что он сделал? Он изменил свою диету, стал более сильным и мощным, посвятил этому всю свою жизнь. Однажды он даже не приехал получать награду лучшему спортсмену Великобритании, потому что тренировки были важнее. Энди не нужны блеск и гламур, он хочет показать лучшее, на что он способен, — приводит слова Роджерса издание The Scotsman.
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