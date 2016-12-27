ATP опубликовала видеообзор первой половины сезона 2016 года (видео)
Официальный сайт ATP представил видеообзор турниров первой половины сезона 2016 года. В нём представлены победители всех соревнований мужского тура за указанный период.
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Наиболее значимых результатов за этот период смогли добиться серб Новак Джокович, который выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», испанец Рафаэль Надаль, завоевавший свой девятый титул на турнире в
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