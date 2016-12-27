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https://sport.mail.ru/news/tennis/28268213/
27 декабря 2016, 10:00 | Теннис | GoTennis.ru

ATP опубликовала видеообзор первой половины сезона 2016 года (видео)

Официальный сайт ATP представил видеообзор турниров первой половины сезона 2016 года. В нём представлены победители всех соревнований мужского тура за указанный период.

Официальный сайт ATP представил <span class=error>видеообзор</span> турниров первой половины сезона 2016 года. В нём представлены победители всех соревнований мужского тура за указанный период. Увеличить
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Наиболее значимых результатов за этот период смогли добиться серб Новак Джокович, который выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», испанец Рафаэль Надаль, завоевавший свой девятый титул на турнире в Монте-Карло, и британец Энди Маррей, одержавший победу в Риме.
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