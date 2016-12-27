Евсеев проиграл на старте турнира в Хуахине
Сегодня стартовал второй подряд хардовый турнир в тайском Хуахине, сообщает Sports.kz.
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Казахстанец Денис Евсеев, дошедший до полуфинала предыдущего соревнования, где уступил немцу Альтмайеру в двух сетах, на этот раз начинал выступление матчем против Сун Ву Квона из Южной Кореи, четвертого сеянного, выигравшего того же Альтмайера в финале в воскресенье.
Денису не получилось дать бой корейцу и он уступил в двух партиях — 4:6, 4:6.
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