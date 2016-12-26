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https://sport.mail.ru/news/tennis/28265146/
26 декабря 2016, 22:30 | Теннис | Чемпионат.com

Чилийские теннисисты подозреваются в договорных матчах

Двое чилийских теннисистов — 613-я ракетка мира 25-летний Хуан Карлос Саес и 940-я ракетка мира 27-летний Рикардо Урсуа — подозреваются в проведении договорных матчей.

Сомнения букмекеров вызвали матчи с их участием на «Фьючерсе», который проходил с 28 ноября по 4 декабря. На поединки чилийцев было необычное количество ставок, сообщает Tennis World USA.

Странными были и сами матчи. Так, Саес проиграл 19-летнему сопернику Алехандро Табило, который и сам был удивлён неожиданной победе. Саес в своё оправдание сослался на то, что проводил первый матч за три месяца, только что восстановившись от травмы.
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