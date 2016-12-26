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26 декабря 2016, 18:41 | Теннис | Чемпионат.com

Свитолина хочет стать самой высокорейтинговой теннисисткой Украины

22-летняя Элина Свитолина мечтает занять самое высокое место в мировом рейтинге среди всех украинских теннисистов.

22-летняя <span class=error>Элина</span> Свитолина мечтает занять самое высокое место в мировом рейтинге среди всех украинских теннисистов. Увеличить
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На данный момент таковым является финалист «Ролан Гаррос"-1999 Андрей Медведев, занимавший четвёртую строчку в рейтинге АТР. Свитолина сейчас 14-я в рейтинге WTA (самое высокое место среди украинок).

«Моя цель — превзойти достижение Андрея. Я работаю над этим. Сейчас в женском теннисе много молодых девушек, которые хорошо играют. И некоторым из нас ещё нужно время, чтобы раскрыться. Мои результаты показывают украинской молодёжи, что у каждого есть возможность многого добиться, если упорно трудиться и рассчитывать, что тебе немного повезёт.

Победа над Сереной на Олимпиаде была особенным моментом — я одержала её для своей страны. Я счастлива быть частью успеха Украины в области спорта», — приводит слова Свитолиной Herald Sun.

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