Виктория Азаренко завершила год на 13-й позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила 2016 год на 13-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сейчас Виктория Азаренко имеет в своем активе 3061 очко. В уходящем году 27-летняя Виктория Азаренко выиграла турнир в Брисбене, победив в финале немку Ангелику Кербер, затем ей же уступила в четвертьфинале Australian Open. Самым успешным месяцем в 2016 году для Вики стал март — она первенствовала на двух подряд американских турнирах: в
Сегодняшний рейтинг WTA возглавила Ангелика Кербер, которая впервые завершила календарный год в качестве первой ракетки планеты, имея в своем активе 9080 баллов. Вторую позицию занимает бывший лидер мирового рейтинга американка Серена Уильямс (7050 баллов), третьей идет польская теннисистка Агнешка Радваньска (5600). Из белорусских теннисисток в первую сотню рейтинга кроме Азаренко не входит никто: Александра Саснович занимает 123-е место, Арина Соболенко находится на 137-й позиции, Ольга Говорцова занимает 170-е место.
У мужчин на первой позиции рейтинга Ассоциации
Азаренко рассказала о спортивных планах и о любимом рождественском фильмеВ частности, она сообщила, что планирует принять участие в турнире в Брисбене в январе 2018 года. Кроме того, Виктория отметила, что не сможет быть в Минске 11 и 12 февраля и наблюдать за игрой женской национальной команды в рамках 1-го круга Мировой группы Кубка Федерации.
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