Виктория Азаренко завершила год на 13-й позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации

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Сейчас Виктория Азаренко имеет в своем активе 3061 очко. В уходящем году 27-летняя Виктория Азаренко выиграла турнир в Брисбене, победив в финале немку Ангелику Кербер, затем ей же уступила в четвертьфинале Australian Open. Самым успешным месяцем в 2016 году для Вики стал март — она первенствовала на двух подряд американских турнирах: в Индиан-Уэллсе и Майами. Всего за профессиональную карьеру Азаренко выиграла 20 турниров под эгидой WTA, среди которых два из серии «Большого шлема» — Australian Open (2012, 2013). В июле 2016 года Виктория Азаренко рассказала, что ждет ребенка и досрочно завершает сезон, а 20 декабря у нее родился сын. Молодая мама сообщила на своих страницах в соцсетях, что не собирается затягивать возвращение на корт. Вскоре она планирует возобновить тренировки и намерена выступить в январе 2018 года в Брисбене. Однако не исключено, что ее возвращение в мировой тур состоится раньше.

Сегодняшний рейтинг WTA возглавила Ангелика Кербер, которая впервые завершила календарный год в качестве первой ракетки планеты, имея в своем активе 9080 баллов. Вторую позицию занимает бывший лидер мирового рейтинга американка Серена Уильямс (7050 баллов), третьей идет польская теннисистка Агнешка Радваньска (5600). Из белорусских теннисисток в первую сотню рейтинга кроме Азаренко не входит никто: Александра Саснович занимает 123-е место, Арина Соболенко находится на 137-й позиции, Ольга Говорцова занимает 170-е место.

У мужчин на первой позиции рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) год завершил британец Энди Маррей, обошедший серба Новака Джоковича. Третье место занимает канадский теннисист Милош Раонич. Из белорусов лучшим в одиночном рейтинге является Илья Ивашко, у которого 179-я позиция, Владимир Игнатик находится на 190-м месте. Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный занимает 21-ю строку в парном рейтинге АТР.

Азаренко рассказала о спортивных планах и о любимом рождественском фильмеВ частности, она сообщила, что планирует принять участие в турнире в Брисбене в январе 2018 года. Кроме того, Виктория отметила, что не сможет быть в Минске 11 и 12 февраля и наблюдать за игрой женской национальной команды в рамках 1-го круга Мировой группы Кубка Федерации.