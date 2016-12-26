Мартина Хингис: Мы с Бачински сотворили маленькое чудо на Олимпиаде
Экс-первая ракетка мира, швейцарка Мартина Хингис, рассказала о самых ярких моментах уходящего года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я стараюсь не жить прошлым, но этот год, несомненно, был хорош. Завоевание серебряных медалей на Олимпийских играх в Рио стало одним из ключевых моментов. Конечно, нам с Тимеа было нелегко, но мы выстояли и сотворили маленькое чудо», — рассказала Хингис в интервью изданию Blick.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter