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26 декабря 2016, 13:59 | Теннис | GoTennis.ru

Мартина Хингис: Мы с Бачински сотворили маленькое чудо на Олимпиаде

Экс-первая ракетка мира, швейцарка Мартина Хингис, рассказала о самых ярких моментах уходящего года.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира швейцарка <span class=error>Мартина</span> <span class=error>Хингис</span> рассказала о самых ярких моментах уходящего года. Увеличить
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«Я стараюсь не жить прошлым, но этот год, несомненно, был хорош. Завоевание серебряных медалей на Олимпийских играх в Рио стало одним из ключевых моментов. Конечно, нам с Тимеа было нелегко, но мы выстояли и сотворили маленькое чудо», — рассказала Хингис в интервью изданию Blick.
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