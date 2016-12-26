Мартина Хингис: Мы с Бачински сотворили маленькое чудо на Олимпиаде

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«Я стараюсь не жить прошлым, но этот год, несомненно, был хорош. Завоевание серебряных медалей на Олимпийских играх в Рио стало одним из ключевых моментов. Конечно, нам с Тимеа было нелегко, но мы выстояли и сотворили маленькое чудо», — рассказала Хингис в интервью изданию Blick.