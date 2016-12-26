Глава ФТР Тарпищев обсудил возможность сотрудничества с академией Надаля на Мальорке

Академия испанского теннисиста Рафаэля Надаля открылась на Мальорке (Испания) летом 2016 года. Тарпищев посетил академию и встретился с Надалем и его дядей Тони, чтобы обсудить возможность сотрудничества.

«Обсуждали возможность сотрудничества, провели переговоры с Тони (дядей Надаля). Академия рассчитана на обучение детей с 11 лет. Там есть феноменальный музей: представлены ракетки с 1874 года до наших дней, выставлены все призы Надаля. Годовое обучение там стоит 56 тысяч евро. Школа прямо на месте, охрана обеспечена, все продумано. Вопрос сотрудничества — надо создать систему, где есть определенная преемственность с позиций системы обучения, чтобы не “ломали” (игру), а корректировали», — сказал Тарпищев «Р-Спорт» по телефону.

Собеседник агентства отметил, что в академии Надаля таланты из России смогут безболезненно корректировать стиль игры. «Необходимо понимание школы, совмещение (разных стилей) — это достаточно трудоемкий процесс. Когда наши попадают в различные академии, их часто “ломают”. Теннис по ментальности мы видим по-разному. Это одна из проблем, но понимание общее есть, посмотрим, что получится в развитии», — отметил Тарпищев.

Президент ФТР отметил, что академия Надаля «поразила своим размахом». «Это новая академия, построенная на юге Мальорки. Есть все, включая обучение по американской системе. Академия для учеников с 11 лет и старше. Есть 70 учащихся при полном наборе 130 человек. Бассейны, сауны, методические кабинеты, двух и трехместные номера для проживания. Интернет подключается в 10 вечера, есть компьютерные классы. Крытая база в развитии, есть более 20 кортов с разным покрытием», — рассказал Тарпищев.