Глава ФТР Тарпищев обсудил возможность сотрудничества с академией Надаля на Мальорке
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 дек —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «Р-Спорт», что обсудил возможность сотрудничества с академией Рафаэля Надаля.
Академия испанского теннисиста Рафаэля Надаля открылась на Мальорке (Испания) летом 2016 года. Тарпищев посетил академию и встретился с Надалем и его дядей Тони, чтобы обсудить возможность сотрудничества.
«Обсуждали возможность сотрудничества, провели переговоры с Тони (дядей Надаля). Академия рассчитана на обучение детей с 11 лет. Там есть феноменальный музей: представлены ракетки с 1874 года до наших дней, выставлены все призы Надаля. Годовое обучение там стоит 56 тысяч евро. Школа прямо на месте, охрана обеспечена, все продумано. Вопрос сотрудничества — надо создать систему, где есть определенная преемственность с позиций системы обучения, чтобы не “ломали” (игру), а корректировали», — сказал Тарпищев «Р-Спорт» по телефону.
Собеседник агентства отметил, что в академии Надаля таланты из России смогут безболезненно корректировать стиль игры. «Необходимо понимание школы, совмещение (разных стилей) — это достаточно трудоемкий процесс. Когда наши попадают в различные академии, их часто “ломают”. Теннис по ментальности мы видим
Президент ФТР отметил, что академия Надаля «поразила своим размахом». «Это новая академия, построенная на юге Мальорки. Есть все, включая обучение по американской системе. Академия для учеников с 11 лет и старше. Есть 70 учащихся при полном наборе 130 человек. Бассейны, сауны, методические кабинеты, двух и трехместные номера для проживания. Интернет подключается в 10 вечера, есть компьютерные классы. Крытая база в развитии, есть более 20 кортов с разным покрытием», — рассказал Тарпищев.
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