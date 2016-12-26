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https://sport.mail.ru/news/tennis/28256659/
26 декабря 2016, 11:15 | Теннис | GoTennis.ru

Рейтинг ATP. Энди Маррей занимает первую строчку мировой классификации

На этой неделе в Топ-100 рейтинга ATP не произошло никаких изменений. Британец Энди Маррей продолжает занимать первую строчку рейтинга ATP. Также в тройке лидеров находятся серб Новак Джокович и канадец Милош Раонич.

На этой неделе в Топ-100 рейтинга ATP не произошло никаких изменений. Британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> продолжает занимать первую строчку рейтинга ATP. Также в тройке лидеров находятся серб <span class=error>Новак</span> Джокович и канадец <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span>. Увеличить
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Лучшим из россиян является Андрей Кузнецов, который расположился на 46-й строчке рейтинга ATP.

Рейтинг ATP. Версия от 26 декабря 2016 года.

1. (1) Энди Маррей (Великобритания) — 12.410 очков.

2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 11.780.

3. (3) Милош Раонич (Канада) — 5.450.

4. (4) Стэн Вавринка (Швейцария) — 5.315.

5. (5) Кеи Нишикори (Япония) — 4.905.

6. (6) Марин Чилич (Хорватия) — 3.650.

7. (7) Гаэль Монфис (Франция) — 3.625.
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