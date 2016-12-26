Рейтинг ATP. Энди Маррей занимает первую строчку мировой классификации
На этой неделе в Топ-100 рейтинга ATP не произошло никаких изменений. Британец Энди Маррей продолжает занимать первую строчку рейтинга ATP. Также в тройке лидеров находятся серб Новак Джокович и канадец Милош Раонич.
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Лучшим из россиян является Андрей Кузнецов, который расположился на 46-й строчке рейтинга ATP.
Рейтинг ATP. Версия от 26 декабря 2016 года.
1. (1) Энди Маррей (Великобритания) — 12.410 очков.
2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 11.780.
3. (3) Милош Раонич (Канада) — 5.450.
4. (4) Стэн Вавринка (Швейцария) — 5.315.
5. (5) Кеи Нишикори (Япония) — 4.905.
6. (6) Марин Чилич (Хорватия) — 3.650.
7. (7) Гаэль Монфис (Франция) — 3.625.
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