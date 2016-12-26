Статистика WTA. Азаренко провела лучший сезон на подаче

Эйсы

Доминирование Серены Уильямс по этому показателю подошло к концу. Причём если в 2015-м она ещё боролась, то здесь Плишкова её просто разгромила. При этом Каролина обновила свой рекорд по эйсам. Год назад она стала первой теннисисткой, преодолевший рубеж 500 подач навылет за год (517). В 2016-м она исполнила 530 эйсов.



Серена сохранила второе место, хотя исполнила на 174 эйса меньше, чем год назад (324). Третьей второй год кряду стала Мэддисон Кис (300). Но по крайней мере в пятёрке появились новые лица — Йоханна Конта (284) и Кристина Плишкова (274). При этом по среднему количеству эйсов за матч Кристина даже успешнее своей сестры: у Каролины — 8,6, у Кристины — 11,4. Кроме того именно Кристине принадлежит новый рекорд WTA по количеству эйсов за матч. Она установила его на Открытом чемпионате Австралии в матче против Моники Пуиг, исполнив 31 подачу навылет. Впрочем, это не помогло ей тогда одержать победу.



Отметим 10-е место Светланы Кузнецовой (215). В этом году подача помогала ей чаще, что поспособствовало возвращению Светланы в топ-10 в рейтинге 52 недель.

Двойные ошибки

Любопытно, что не так давно Камила Джорджи была легендой в этой категории. В этом году она сделала в два раза меньше двойных (237), но её результаты при этом были хуже. А за первое место шла упорная борьба. Кристина Младенович в последнем матче сезона сумела вырвать первую строчку с 263 двойными ошибками. На четыре меньше было у Елены Остапенко. В тройку попала Петра Квитова (252). Чешка провела неровный сезон, и в некоторых матчах подача её подводила довольно часто.



У Доминики Цибулковой её рейтинг совпал с положением в этой таблице — пятое место. 233 двойных не помешали Доминике провести лучший сезон в карьере. При этом она отыграла 74 матча, то есть в среднем у неё было чуть больше трёх двойных за матч.



Как и в рейтинге эйсов, на 10-м месте расположилась россиянка — Анастасия Павлюченкова. Год назад она была четвёртой, так что можно сказать, что Анастасия добавила в стабильности на подаче.

Процент попадания первой подачи

Сара Эррани была лучшей седьмой год подряд. Хотя в матчах ей это не слишком сильно помогает, ведь она просто не слишком часто форсирует подачу. Благодаря этому ей удаётся подавать первую с процентом 84,9!



Да и вообще в лидерах этого списка те теннисистки, для кого подача не является главным оружием — Анника Бек (72,2), Моника Никулеску (71,8), Лаура Зигемунд (70,5) и Юлия Путинцева (70,5).

Процент выигранных мячей на первой подаче

Да, эйсов у Серены Уильямс было меньше, но её первая подача по-прежнему страшна. Американка осталась на уровне прошлого года — 75,7%. И вполне ожидаемо, что на втором месте находится Каролина Плишкова (73,9%). Её сильная подача помогла ей в этом году войти в топ-5 и выйти в финал US Open.



В определённой степени удивительно видеть на третьем месте Викторию Азаренко. Белоруска всегда статистически выделялась в игре на приёме. Даже будучи первой ракеткой мира, она не входила в десятку по выигранным мячам на первой подаче. Но в этом году она очень здорово играла на своей подаче — 72,2%. Понятно, что она отыграла только половину сезона из-за беременности, но проявила она себя очень здорово — 24 победы и три поражения.

Также в пятёрке две высокие девушки — Коко Вандевеге (185 см) и Наоми Броэди (189 см). Они удачно использовали свои габариты при подаче.

Процент выигранных мячей на второй подаче

В женском туре лишь несколько игроков в среднем берут больше половины очков на своей второй подаче. В прошлом году этого добились только Екатерина Макарова и Саманта Стосур, но в этом сезоне обе не вошли в топ-10.



Явным лидером была Йоханна Конта — 52,7%. У британки действительно качественная вторая подача, которая нередко даёт ей позиционный перевес. Также больше половины мячей на второй подаче выигрывали Кис, Уильямс, Халеп и Квитова. У Симоны равные показатели с Сереной. Хотя сама по себе подача, конечно, у румынки намного скромнее, но она уверенно действовала в розыгрышах.



Отметим нахождение в первой десятке Анжелики Кербер. Немка расположилась на девятом месте — 49,2%. При этом её вторая подача довольно слаба, но она компенсирует это грамотным направлением или просто удачными действиями на задней линии.

Процент отыгранных брейк-пойнтов

Прекрасные показатели в этом году были у Виктории Азаренко — 66,4%. Это лучший показатель в женском теннисе с 2012 года (у Серены в 2012-м было 67,8). Уильямс и в этом году высоко по этому компоненту (63,7%). Это помогает ей оставаться одной из лучших в туре.



Третье место делят Каролина Плишкова и Белинда Бенчич. Но если Каролина с её подачей предсказуемо высоко, то наличие Бенчич немного удивляет. У швейцарки в 2016-м травм было больше, чем турнирных успехов, но брейк-пойнты она отыгрывала неплохо.

Процент выигранных геймов на подаче

Серена, конечно, здесь неудержима — 83,8%. В 2015-м у неё было — 81,1%, в 2014-м — 81,7%, в 2013-м — 84%, в 2012-м — 87%. То есть до своих лучших показателей она не дотянула, но добавила по сравнению с двумя предыдущими сезонами. На второй позиции Азаренко, которая статистически на подаче провела свой лучший сезон в карьере (79,7%). Замкнула тройку Мэддисон Кис (77,6%), чья подача стала стабильнее за время работы с Томасом Хогстедтом. Правда теперь она с ним больше не работает.



Места с четвёртого по шестое заняли чешки — Плишкова, Шафаржова и Квитова. У Шафаржовой этот сезон на фоне предыдущего вышел весьма слабым, но подача у неё по-прежнему работала прилично.

Процент реализации брейк-пойнтов

В этой категории, пожалуй, наибольшая ротация. Топ-5 по сравнению с прошлым годом изменился на 100%. В этом сезоне лучше остальных на брейк-пойнтах действовала Агнешка Радваньска — 54,7%. Всего одну десятую ей уступила Нао Хибино, которая на крупных турнирах пока себя не проявляла. В тройку вошла ещё одна теннисистка не из топ-50 — Леся Цуренко (52,9%).



Кербер и Серена в топ-10 не попали. Но если у Кербер было 49,3%, что близко к ведущим показателям, то Уильямс заметно хуже использовала свои шансы в этом году — 44,6%. Она в этом плане брала не качеством, а количеством. Пусть Серена и потеряла первую строчку, но сезон всё равно у неё был весьма неплохой.

Процент выигранных геймов на приёме

Год назад только Сара Эррани сумела выиграть больше половины геймов на подаче соперниц. В 2016-м этого достигла Виктория Азаренко (51,2%). Если на подаче она серьёзно добавила в этом году, то на приёме она в последние сезоны всегда была одной из лучших. Второй была ещё одна теннисистка элиты — Агнешка Радваньска (48,8%), а замкнула тройку Моника Никулеску (48,3%). Румынка берёт почти половину геймов на подаче соперниц, но заметных успехов у неё не было, что говорит о том, что игра на своей подаче её определённо подводит.



Сара Эррани осталась в пятёрке, но по сравнению с прошлым годом она потеряла почти семь процентов. Это привело к тому, что и в рейтинге итальянка заметно упала.



Новый лидер женского тенниса — Анжелика Кербер — занимает седьмое место (43,2%). Казалось, что немка должна бы быть повыше, но получилось так, что никакие компоненты у неё особо не выделялись. По игре на приёме она всего на полпроцента опередила Уильямс, а на подаче ей заметно уступила.



У Анжелики по ходу сезона было больше спадов по сравнению с Уильямс, но она и играла больше. Серена пропустила немало обязательных турниров и провела на 33 матча меньше, чем первая ракетка мира.