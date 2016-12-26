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https://sport.mail.ru/news/tennis/28255828/
26 декабря 2016, 10:08 | Теннис | GoTennis.ru

Рейтинг WTA. Ирина Хромачёва потеряла одну позицию

На этой неделе в Топ-100 рейтинга WTA не произошло почти никаких изменений. Только россиянка Ирина Хромачёва опустилась на 95-ю строчку мировой классификации, уступив своё место японке Нао Хибино.

На этой неделе в Топ-100 рейтинга WTA не произошло почти никаких изменений. Только россиянка Ирина Хромачёва опустилась на 95-ю строчку мировой классификации уступив своё место японке <span class=error>Нао</span> <span class=error>Хибино</span>. Увеличить
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В первой тройке мировой табели о рангах остаются немка Анжелик Кербер, американка Серена Уильямс и полька Агнешка Радваньска.

Рейтинг WTA. Версия от 26 декабря 2016 года.

1. (1) Анжелик Кербер (Германия) — 9.080 очков.

2. (2) Серена Уильямс (США) — 7.050.

3. (3) Агнешка Радваньска (Польша) — 5.600.

4. (4) Симона Халеп (Румыния) — 5.228.

5. (5) Доминика Цибулкова (Словакия) — 4.875.

6. (6) Каролина Плишкова (Чехия) — 4.600.

7. (7) Гарбин Мугуруса (Испания) — 4.236.

8. (8) Мэдисон Киз (США) — 4.137.

9. (9) Светлана Кузнецова (Россия) — 4.115.

10. (10) Йоханна Конта (Великобритания) — 3.640.

11. (11) Петра Квитова (Чехия) — 3.485.

12. (12) Карла Суарес Наварро (Испания) — 3.070.

13. (13) Виктория Азаренко (Беларусь) — 3.061.

14. (14) Элина Свитолина (Украина) — 2.895.

15. (15) Тимеа Бачински (Швейцария) — 2.347.

16. (16) Елена Веснина (Россия) — 2.252.

17. (17) Винус Уильямс (США) — 2.240.

18. (18) Роберта Винчи (Италия) — 2.210.

19. (19) Каролин Возняцки (Дания) — 2.185.

20. (20) Барбора Стрыкова (Чехия) — 2.170.
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