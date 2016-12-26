Мария Шарапова: Праздновать Рождество с близкими — это просто волшебно
Российская теннисистка Мария Шарапова поздравила всех своих болельщиков с Рождеством, которое она провела в кругу своей семьи.
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Российская теннисистка Мария Шарапова поздравила всех своих болельщиков с Рождеством, которое она провела в кругу своей семьи.
«Счастливого Рождества! Я только проснулась после вчерашнего празднования, но находиться в доме, где собрались все твои близкие, и праздновать с ними Рождество — это просто волшебно», — написала Шарапова в своём микроблоге на сервисе Twitter.
Напомним, что спортсменка сможет вернуться на корт после дисквалификации в апреле 2017 года.
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