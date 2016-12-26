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26 декабря 2016, 9:52 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Праздновать Рождество с близкими — это просто волшебно

Российская теннисистка Мария Шарапова поздравила всех своих болельщиков с Рождеством, которое она провела в кругу своей семьи.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> поздравила всех своих болельщиков с Рождеством которое она провела в кругу своей семьи. Увеличить
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Российская теннисистка Мария Шарапова поздравила всех своих болельщиков с Рождеством, которое она провела в кругу своей семьи.

«Счастливого Рождества! Я только проснулась после вчерашнего празднования, но находиться в доме, где собрались все твои близкие, и праздновать с ними Рождество — это просто волшебно», — написала Шарапова в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Напомним, что спортсменка сможет вернуться на корт после дисквалификации в апреле 2017 года.
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