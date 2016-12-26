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https://sport.mail.ru/news/tennis/28255301/
26 декабря 2016, 9:16 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 40 позиций в Гонке WTA, став 20-й

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Россиянка Виталия Дьяченко поднялась с 60-й на 20-ю строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Дьяченко в субботу уступила в финале турнира ITF в Анкаре (призовой фонд 50 тысяч долларов) сербке Иване Йорович. После финала турнира в Турции в активе Дьяченко стало 77 баллов. Йорович поднялась в Гонке с 38-го на 10-е место (123 очка).

В первую десятку по-прежнему входят россиянки Евгения Родина (218 баллов, 2-е место), Екатерина Александрова (160 баллов, 5-е место) и Наталья Вихлянцева (147 баллов, 8-е место). Возглавляет Чемпионскую гонку WTA китаянка Чжан Шуай (235).
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