Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28253227/
25 декабря 2016, 23:46 | Теннис | Чемпионат.com

Азаренко: И Месси, и Роналду великолепны, но я — фанатка Лео

Белоруска Виктория Азаренко пообщалась с читателями в своём «твиттере», ответив на ряд вопросов.

Белоруска Виктория <span class=error>Азаренко</span> пообщалась с читателями в своём <span class=error>твиттере</span> ответив на ряд вопросов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Удаётся ли мне поспать после рождения ребёнка? Да, огромное спасибо бабушке за это. Кто лучше — Роналду или Месси? Оба великолепны, но я — фанатка Лео. Что запомнилось больше всего из финала Australian Open-2013 против Ли На? Хах, честно говоря, сложнее всего забыть салют посреди матча. Буду ли я в Минске на Кубке Федерации в феврале следующего года? К сожалению, нет. Но буду болеть за нашу команду!

Что могу сказать Петре? Я слышала, что ей уже лучше. Очень рада этому! Желаю ей скорейшего выздоровления», — написала Азаренко.

Кроме того, лучшим подарком на Рождество за всю жизнь Виктория назвала рождение сына. Своим любимым фильмом для просмотра на Рождество — «Девчат» 1961 года.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Чакветадзе: Я бы хотела видеть Азаренко первой ракеткой мира

Чакветадзе: Я бы хотела видеть Азаренко первой ракеткой мира

Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе, ставшая гостем редакции «Чемпионата», предположила, что немка Анжелика Кербер не удержит лидерство в рейтинге WTA в следующем сезоне, и призналась, что хотела бы видеть представительницу Беларуси Викторию Азаренко в статусе первой ракетки мира.
Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена