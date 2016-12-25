«Удаётся ли мне поспать после рождения ребёнка? Да, огромное спасибо бабушке за это. Кто лучше — Роналду или Месси? Оба великолепны, но я — фанатка Лео. Что запомнилось больше всего из финала Australian Open-2013 против Ли На? Хах, честно говоря, сложнее всего забыть салют посреди матча. Буду ли я в Минске на Кубке Федерации в феврале следующего года? К сожалению, нет. Но буду болеть за нашу команду!



Что могу сказать Петре? Я слышала, что ей уже лучше. Очень рада этому! Желаю ей скорейшего выздоровления», — написала Азаренко.



Кроме того, лучшим подарком на Рождество за всю жизнь Виктория назвала рождение сына. Своим любимым фильмом для просмотра на Рождество — «Девчат» 1961 года.