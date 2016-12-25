Федерер: Необходимо увеличить затраты на борьбу с допингом в теннисе

«При тех деньгах, которые присутствуют в нашем спорте, на борьбу с допингом тратится очень мало средств, — сказал Федерер. — Мне это кажется логичным. В прошлом у нас были некоторые проблемы с допингом, правда это не было повсеместно. Но я хотел бы видеть больше средств, в этом нет никаких сомнений».

Ранее издание Times сообщало об отсутствии допинг-контроля на некоторых турнирах Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP).