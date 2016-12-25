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https://sport.mail.ru/news/tennis/28248916/
25 декабря 2016, 11:06 | Теннис | ТАСС

Федерер: Необходимо увеличить затраты на борьбу с допингом в теннисе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывшая первая «ракетка» мира швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что необходимо увеличить затраты на борьбу с допингом. Слова спортсмена приводит издание The Telegraph.

Как сообщали СМИ допинг-контроль на некоторых турнирах ATP отсутствует. Увеличить
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«При тех деньгах, которые присутствуют в нашем спорте, на борьбу с допингом тратится очень мало средств, — сказал Федерер. — Мне это кажется логичным. В прошлом у нас были некоторые проблемы с допингом, правда это не было повсеместно. Но я хотел бы видеть больше средств, в этом нет никаких сомнений».

Ранее издание Times сообщало об отсутствии допинг-контроля на некоторых турнирах Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP).
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