Федерер: Необходимо увеличить затраты на борьбу с допингом в теннисе
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывшая первая «ракетка» мира швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что необходимо увеличить затраты на борьбу с допингом. Слова спортсмена приводит издание The Telegraph.
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«При тех деньгах, которые присутствуют в нашем спорте, на борьбу с допингом тратится очень мало средств, — сказал Федерер. — Мне это кажется логичным. В прошлом у нас были некоторые проблемы с допингом, правда это не было повсеместно. Но я хотел бы видеть больше средств, в этом нет никаких сомнений».
Ранее издание Times сообщало об отсутствии
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