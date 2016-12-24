Виталия Дьяченко проиграла в финале соревнований ITF в Анкаре

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За 1 час 41 минуту, проведённые на корте, Виталия, 435-я ракетка мира, записала в свой актив два эйса и девять двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта. Ивана четырежды подавала навылет, сделала пять брейков и девять раз ошибалась на подаче. После этого матча счёт в личных встречах между спортсменками стал 2:0 в пользу представительницы Сербии.

Отметим, что общий призовой фонд турнира ITF в Анкаре составлял $50,000.