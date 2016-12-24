Виталия Дьяченко проиграла в финале соревнований ITF в Анкаре
26-летняя российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла завоевать трофей на турнире ITF в Турции, уступив в финале соревнований 19-летней сербке Иване Йорович, занимающей 181-е место в рейтинге WTA, — 4/6, 5/7.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 41 минуту, проведённые на корте, Виталия, 435-я ракетка мира, записала в свой актив два эйса и девять двойных ошибок, реализовав три
Отметим, что общий призовой фонд турнира ITF в Анкаре составлял $50,000.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter