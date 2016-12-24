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https://sport.mail.ru/news/tennis/28245126/
24 декабря 2016, 15:54 | Теннис | GoTennis.ru

Виталия Дьяченко проиграла в финале соревнований ITF в Анкаре

26-летняя российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла завоевать трофей на турнире ITF в Турции, уступив в финале соревнований 19-летней сербке Иване Йорович, занимающей 181-е место в рейтинге WTA, — 4/6, 5/7.

26-летняя российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла завоевать трофей на турнире ITF в Турции уступив в финале соревнований 19-летней сербке <span class=error>Иване</span> <span class=error>Йорович</span> занимающей 181-е место в рейтинге WTA — 4/6 5/7. Увеличить
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За 1 час 41 минуту, проведённые на корте, Виталия, 435-я ракетка мира, записала в свой актив два эйса и девять двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта. Ивана четырежды подавала навылет, сделала пять брейков и девять раз ошибалась на подаче. После этого матча счёт в личных встречах между спортсменками стал 2:0 в пользу представительницы Сербии.

Отметим, что общий призовой фонд турнира ITF в Анкаре составлял $50,000.
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Виталия Дьяченко проиграла в финале соревнований ITF в Анкаре

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