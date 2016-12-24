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https://sport.mail.ru/news/tennis/28244683/
24 декабря 2016, 14:51 | Теннис | GoTennis.ru

Эмилио Санчес-Викарио: Очень рад, что Вердаско доверился мне

Бывший испанский профессиональный теннисист Эмилио Санчес-Викарио прокомментировал начало сотрудничества со своим соотечественником, 42-й ракеткой мира, Фернандо Вердаско.

Бывший испанский профессиональный теннисист <span class=error>Эмилио</span> <nobr>Санчес-Викарио</nobr> прокомментировал начало сотрудничества со своим соотечественником 42-й ракеткой мира <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span>. Увеличить
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«Очень рад, что Фернандо считает, что я смогу помочь вернуть ему утраченные позиции», — написал 51-летний специалист в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Отметим, что Санчес-Викарио и Вердаско работали вместе ранее, когда Эмилио был капитаном сборной Испании на командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса».
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