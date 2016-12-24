Эмилио Санчес-Викарио: Очень рад, что Вердаско доверился мне

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«Очень рад, что Фернандо считает, что я смогу помочь вернуть ему утраченные позиции», — написал 51-летний специалист в своём микроблоге на сервисе Twitter.