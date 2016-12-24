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https://sport.mail.ru/news/tennis/28244582/
24 декабря 2016, 14:28 | Теннис | GoTennis.ru

Алисон ван Уйтванк не примет участие в Открытом чемпионате Австралии

22-летняя бельгийская теннисистка Алисон ван Уйтванк не сможет сыграть на Australian Open по причине перенесённой операции на руке.

22-летняя бельгийская теннисистка <span class=error>Алисон</span> ван Уйтванк не сможет сыграть на Australian <span class=error>Open</span> по причине перенесённой операции на руке. Увеличить
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«Увы, но в этом году я остаюсь без турнира в Австралии. Надеюсь, что реабилитационный процесс начнётся сразу по завершении операции», — написала представительница Бельгии в своём микроблоге на сервисе Twitter, сопроводив запись фотографией.

Напомним, ранее сообщалось, что на соревнования в Мельбурне не приедут чешка Петра Квитова, американка Мэдисон Киз, немка Анна-Лена Фридзам, а также аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.
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