Алисон ван Уйтванк не примет участие в Открытом чемпионате Австралии

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«Увы, но в этом году я остаюсь без турнира в Австралии. Надеюсь, что реабилитационный процесс начнётся сразу по завершении операции», — написала представительница Бельгии в своём микроблоге на сервисе Twitter, сопроводив запись фотографией.