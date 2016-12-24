Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28244402/
24 декабря 2016, 14:01 | Теннис | GoTennis.ru

Михаил Южный сыграет на турнире АТР в Софии

Экс-восьмая ракетка мира, россиянин Михаил Южный, примет участие в соревнованиях Garanti Koza Sofia Open, которые с 5 по 12 февраля пройдут в столице Болгарии.

<nobr>Экс-восьмая</nobr> ракетка мира россиянин Михаил Южный примет участие в соревнованиях Garanti <span class=error>Koza</span> Sofia <span class=error>Open</span> которые с 5 по 12 февраля пройдут в столице Болгарии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Напомним, ранее сообщалось, что на соревнованиях в Софии также сыграют австриец Доминик Тим и хозяин кортов, болгарин Григор Димитров.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
24 декабря

Крис Эверт: Счастлива, что Киз и Дэвенпорт снова работают вместе

Ненад Зимоньич: Джокович обязательно вернётся на вершину рейтинга

От великого до смешного. Над кем из игроков шутили в последнее время