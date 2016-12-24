Михаил Южный сыграет на турнире АТР в Софии
Экс-восьмая ракетка мира, россиянин Михаил Южный, примет участие в соревнованиях Garanti Koza Sofia Open, которые с 5 по 12 февраля пройдут в столице Болгарии.
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Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Напомним, ранее сообщалось, что на соревнованиях в Софии также сыграют австриец Доминик Тим и хозяин кортов, болгарин Григор Димитров.
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