Ник Киргиос: Все люди учатся на своих ошибках
13-й номер мирового рейтинга, австралиец Ник Киргиос, рассказал о том, как он работает над собой.
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Видимо, что-то случилось...
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«Думаю, что не стоит сожалеть о том, что было в прошлом. Да, признаю, что я наделал много глупостей, которые сейчас уж точно бы делать не стал. Но это всё равно опыт, плохой, но — опыт. Людям свойственно учиться на собственных ошибках.
Но я благодарен своим родным и близким. Они меня полностью понимают и всегда поддерживают. С их помощью я могу проделать работу над ошибками, стать лучше, — цитирует 21-летнего спортсмена австралийское издание Herald Sun.
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