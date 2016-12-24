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24 декабря 2016, 13:41 | Теннис | GoTennis.ru

Ник Киргиос: Все люди учатся на своих ошибках

13-й номер мирового рейтинга, австралиец Ник Киргиос, рассказал о том, как он работает над собой.

13-й номер мирового рейтинга австралиец Ник <span class=error>Киргиос</span> рассказал о том как он работает над собой. Увеличить
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«Думаю, что не стоит сожалеть о том, что было в прошлом. Да, признаю, что я наделал много глупостей, которые сейчас уж точно бы делать не стал. Но это всё равно опыт, плохой, но — опыт. Людям свойственно учиться на собственных ошибках.

Почему-то многие думают обо мне слишком плохо. Я понимаю, что я неидеален, но не стоит всё представлять в сгущённых красках. Я теннисист и мне надо тренироваться, чтобы быть лучше. Можно сказать, что касается это и моего поведения.

Но я благодарен своим родным и близким. Они меня полностью понимают и всегда поддерживают. С их помощью я могу проделать работу над ошибками, стать лучше, — цитирует 21-летнего спортсмена австралийское издание Herald Sun.
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