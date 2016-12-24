Иван Додиг отказался от участия в «Кубке Дэвиса» в 2017 году
31-летний хорватский теннисист Иван Додиг принял решение не выступать в следующем сезоне за сборную своей страны на командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса».
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Видимо, что-то случилось...
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«Этот год был для нас довольно успешным, ведь мы добились целого ряда больших побед, хотя самое главное нам сделать так и не удалось. И я всё равно считаю, что все ребята проделали огромную работу и мы можем гордиться своим выступлением, несмотря на поражение от сборной Аргентины в финале соревнований.
Я всегда испытываю невероятные чувства, когда играю за национальную команду, но я решил посвятить следующий год выступлению исключительно в
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