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24 декабря 2016, 13:10 | Теннис | GoTennis.ru

Иван Додиг отказался от участия в «Кубке Дэвиса» в 2017 году

31-летний хорватский теннисист Иван Додиг принял решение не выступать в следующем сезоне за сборную своей страны на командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса».

31-летний хорватский теннисист Иван <span class=error>Додиг</span> принял решение не выступать в следующем сезоне за сборную своей страны на командном чемпионате мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span>. Увеличить
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«Этот год был для нас довольно успешным, ведь мы добились целого ряда больших побед, хотя самое главное нам сделать так и не удалось. И я всё равно считаю, что все ребята проделали огромную работу и мы можем гордиться своим выступлением, несмотря на поражение от сборной Аргентины в финале соревнований.

Я всегда испытываю невероятные чувства, когда играю за национальную команду, но я решил посвятить следующий год выступлению исключительно в АТР-Туре. Однако я не прощаюсь, так как обязательно ещё вернусь, — приводит слова Додига хорватский сайт revija-tenis.com.
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