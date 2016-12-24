Екатерина Александрова выступит в основной сетке Australian Open
22-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 109-е место в рейтинге WTA, сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.
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Причиной тому является отказ от участия в турнире трёх теннисисток — чешки Петры Квитовой, американки Мэдисон Киз и немки
Таким образом, Александрова станет восьмой представительницей России, которая выступит в основной сетке соревнований в Мельбурне.
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