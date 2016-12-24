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https://sport.mail.ru/news/tennis/28243618/
24 декабря 2016, 12:04 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Александрова выступит в основной сетке Australian Open

22-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 109-е место в рейтинге WTA, сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

22-летняя российская теннисистка Екатерина <span class=error>Александрова</span> занимающая 109-е место в рейтинге WTA сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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Причиной тому является отказ от участия в турнире трёх теннисисток — чешки Петры Квитовой, американки Мэдисон Киз и немки Анны-Лены Фридзам.

Таким образом, Александрова станет восьмой представительницей России, которая выступит в основной сетке соревнований в Мельбурне.
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