Екатерина Александрова выступит в основной сетке Australian Open

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Причиной тому является отказ от участия в турнире трёх теннисисток — чешки Петры Квитовой, американки Мэдисон Киз и немки Анны-Лены Фридзам.

Таким образом, Александрова станет восьмой представительницей России, которая выступит в основной сетке соревнований в Мельбурне.