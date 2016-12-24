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https://sport.mail.ru/news/tennis/28243335/
24 декабря 2016, 11:46 | Теннис | GoTennis.ru

Сизикова и Керфс проиграли в финале парного турнира ITF в Касабланке

22-летняя российская теннисистка Яна Сизикова (на фото) и её 21-летняя коллега из Бельгии Дебора Керфс не смогли завоевать титул на парных соревнованиях ITF в Марокко, уступив в финале турнира немецко-испанскому дуэту в составе Катарины Геринг и Ольги Паррес Аскойтии, — 1/6, 2/6.

22-летняя российская теннисистка Яна <span class=error>Сизикова</span> (на <span class=stop>фото</span>) и её 21-летняя коллега из Бельгии Дебора <span class=error>Керфс</span> не смогли завоевать титул на парных соревнованиях ITF в Марокко уступив в финале турнира <nobr>немецко-испанскому</nobr> дуэту в составе <span class=error>Катарины</span> <span class=error>Геринг</span> и Ольги <span class=error>Паррес</span> <span class=error>Аскойтии</span> — 1/6 2/6. Увеличить
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Матч длился 56 минут. За это время Яна и Дебора сделали два брейка и три двойные ошибки, тогда как их оппонентки реализовали семь брейк-пойнтов и лишь раз ошиблись на подаче. Прежде пары друг с другом не встречались.

Отметим, что общий призовой фонд соревнований категории ITF в Касабланке составлял $10,000.
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