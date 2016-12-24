Сизикова и Керфс проиграли в финале парного турнира ITF в Касабланке
22-летняя российская теннисистка Яна Сизикова (на фото) и её 21-летняя коллега из Бельгии Дебора Керфс не смогли завоевать титул на парных соревнованиях ITF в Марокко, уступив в финале турнира
немецко-испанскому дуэту в составе Катарины Геринг и Ольги Паррес Аскойтии, — 1/6, 2/6.
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Матч длился 56 минут. За это время Яна и Дебора сделали два брейка и три двойные ошибки, тогда как их оппонентки реализовали семь
Отметим, что общий призовой фонд соревнований категории ITF в Касабланке составлял $10,000.
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