Ник Киргиос: Маррей и Федерер давали мне очень ценные советы

«И Энди, и Роджер — хорошие парни, которые всегда очень хорошо ко мне отнеслись. Маррей всегда советовал не пытаться понравиться всем, потому что это просто невозможно, тем более, что тех, кому ты не нравишься, всегда будет больше. В итоге это оказалось правдой, и я теперь понимаю, почему он так говорил.

Когда мы тренировались с Роджером в Цюрихе, он сказал мне, что теннис всегда нужно ставить на первое место, что на данном этапе это должно быть самым важным в моей жизни. Думаю, что было бы глупо игнорировать советы такого человека, — цитирует австралийского спортсмена издание Herald Sun.