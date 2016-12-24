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https://sport.mail.ru/news/tennis/28243259/
24 декабря 2016, 11:51 | Теннис | GoTennis.ru

Ник Киргиос: Маррей и Федерер давали мне очень ценные советы

21-летний австралийский теннисист Ник Киргиос, занимающий 13-е место в мировой табели о рангах, рассказал о своём отношении к британцу Энди Маррею и швейцарцу Роджеру Федереру.

21-летний австралийский теннисист Ник <span class=error>Киргиос</span> занимающий 13-е место в мировой табели о рангах рассказал о своём отношении к британцу <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррею</span> и швейцарцу Роджеру <span class=error>Федереру</span>. Увеличить
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«И Энди, и Роджер — хорошие парни, которые всегда очень хорошо ко мне отнеслись. Маррей всегда советовал не пытаться понравиться всем, потому что это просто невозможно, тем более, что тех, кому ты не нравишься, всегда будет больше. В итоге это оказалось правдой, и я теперь понимаю, почему он так говорил.

Когда мы тренировались с Роджером в Цюрихе, он сказал мне, что теннис всегда нужно ставить на первое место, что на данном этапе это должно быть самым важным в моей жизни. Думаю, что было бы глупо игнорировать советы такого человека, — цитирует австралийского спортсмена издание Herald Sun.
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