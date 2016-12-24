Мэдисон Киз возобновила сотрудничество с Линдсэй Дэвенопорт

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«Рада сообщить, что теперь снова буду работать под руководством Дэвенпорт. В прошлое наше сотрудничество мне удалось добиться неплохих результатов. Мы были дружной командой. Надеюсь, что и сейчас всё будет так же», — написала 21-летняя представительница США в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Киз не сыграет на Открытом чемпионате Австралии.