Киз и дель Потро пропустят Открытый чемпионат Австралии по теннису
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро и американка Мэдисон Киз пропустят Открытый чемпионат Австралии по теннису. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.
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Дель Потро (38-я «ракетка» мира) является победителем Открытого чемпионата США 2009 года. На Олимпийских играх в
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.
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