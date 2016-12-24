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24 декабря 2016, 9:44 | Теннис | ТАСС

Киз и дель Потро пропустят Открытый чемпионат Австралии по теннису

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро и американка Мэдисон Киз пропустят Открытый чемпионат Австралии по теннису. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

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Дель Потро не выступит на первом в году турнире серии Большого шлема из-за «желания сосредоточиться на восстановлении физических кондиций».

Киз заявила, что пропустит турнир из-за перенесенной операции на запястье после итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). «Операция прошла очень успешно, сухожилия затронуты не были, но я не хочу рисковать. Я возьму паузу, чтобы вернуться в скором времени», — сказала Киз.

Дель Потро (38-я «ракетка» мира) является победителем Открытого чемпионата США 2009 года. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро. Киз завершила год на восьмом месте в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.
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