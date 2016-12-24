Мэдисон Киз не примет участие в Australian Open
Американская теннисистка Мэдисон Киз в своём микроблоге на сервисе Twitter сообщила о том, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 16 по 29 января 2017 года.
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«Через три дня после окончания Итогового чемпионата WTA я перенесла операцию на левом запястье. Сейчас я уже провожу тренировки, но не хочу торопить события. Вернусь в Тур только после полного восстановления», — заявила Киз.
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