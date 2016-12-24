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https://sport.mail.ru/news/tennis/28241643/
24 декабря 2016, 0:11 | Теннис | GoTennis.ru

Роберта Винчи побывала с экскурсией на авианосце

Итальянская теннисистка Роберта Винчи стала участницей экскурсии на авианосце «Джузеппе Гарибальди», портом приписки которого является родной для итальянки город Таранто.

Итальянская теннисистка Роберта <span class=error>Винчи</span> стала участницей экскурсии на авианосце Джузеппе <span class=error>Гарибальди</span> портом приписки которого является родной для итальянки город <span class=error>Таранто</span>. Увеличить
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«Большое спасибо всему экипажу за то, что пригласили меня на борт. Благодаря им я почувствовала себя как дома», — написала Винчи в своём блоге в Instagram.
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