Роберта Винчи побывала с экскурсией на авианосце

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«Большое спасибо всему экипажу за то, что пригласили меня на борт. Благодаря им я почувствовала себя как дома», — написала Винчи в своём блоге в Instagram.