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https://sport.mail.ru/news/tennis/28241597/
23 декабря 2016, 23:56 | Теннис | GoTennis.ru

Пресс-служба WTA опубликовала ролик, посвящённый активностям спортсменок вне турниров (видео)

Официальный сайт WTA представил видеоподборку активностей, которые организаторы соревнований предлагали участницам в минувшем сезоне.

Официальный сайт WTA представил <span class=error>видеоподборку</span> активностей которые организаторы соревнований предлагали участницам в минувшем сезоне. Увеличить
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Героинями первого ролика стали, в частности, немки Анжелик Кербер и Андреа Петкович, австралийка Саманта Стосур и американка Коко Вандевеге.
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