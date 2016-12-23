Пресс-служба WTA опубликовала ролик, посвящённый активностям спортсменок вне турниров (видео)
Официальный сайт WTA представил видеоподборку активностей, которые организаторы соревнований предлагали участницам в минувшем сезоне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Героинями первого ролика стали, в частности, немки Анжелик Кербер и Андреа Петкович, австралийка Саманта Стосур и американка Коко Вандевеге.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter