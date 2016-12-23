Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28241542/
23 декабря 2016, 23:39 | Теннис | GoTennis.ru

Эжени Бушар: Рада, что все разногласия с Хогстедтом остались позади

Канадская теннисистка Эжени Бушар поделилась своими ожиданиями от сотрудничества с Томасом Хогстедтом.

Канадская теннисистка <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> поделилась своими ожиданиями от сотрудничества с Томасом Хогстедтом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Томас — отличный специалист. К сожалению, в прошлом году у нас возник ряд разногласий, в результате чего мы прекратили совместную работу. Но в данный момент мы оставили всё позади, и я очень этому рада. У Томаса много энергии, и он верит в то, что я смогу добиться успеха», — цитирует Бушар ресурс RDS.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
24 декабря

Крис Эверт: Счастлива, что Киз и Дэвенпорт снова работают вместе

Ненад Зимоньич: Джокович обязательно вернётся на вершину рейтинга

От великого до смешного. Над кем из игроков шутили в последнее время