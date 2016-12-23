Эжени Бушар: Рада, что все разногласия с Хогстедтом остались позади

«Томас — отличный специалист. К сожалению, в прошлом году у нас возник ряд разногласий, в результате чего мы прекратили совместную работу. Но в данный момент мы оставили всё позади, и я очень этому рада. У Томаса много энергии, и он верит в то, что я смогу добиться успеха», — цитирует Бушар ресурс RDS.