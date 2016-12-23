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https://sport.mail.ru/news/tennis/28241348/
23 декабря 2016, 22:57 | Теннис | Чемпионат.com

Теннисистки Прибылова и Пироженко уступили в финале на турнире ITF в Индии

Российско-белорусский дуэт Анастасия Прибылова и Светлана Пироженко в решающем матче парного разряда на турнире ITF в Нави-Мумбаи (Индия) проиграл теннисисткам из Южной Кореи Чуа Джи-Хи и Ким На-Ри со счётом 5:7, 1:6.

За матч продолжавшийся чуть более часа Прибылова и Пироженко сделали один эйс, допустили семь двойных ошибок и реализовали свой единственный брейк. На счету кореянок одна двойная ошибка и четыре брейка.
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